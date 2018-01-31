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31.01.2018 22:10

Whatsapp'a merakla beklenen flaş özellik!

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Whatsapp'a merakla beklenen flaş özellik!
Whatsapp'a gönderilen mesajları kişilere göre kategorilere ayırma özelliği geldi.

Whatsapp`ta istenmesi durumunda gelen tüm mesajlar ana ekranınıza düşmeyecek.

Size bağlı olmakla birlikte Whatsapp pek çok kişinin sesini çok yakında kısacak!

Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz.

Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek.

Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.

Öte yandan bugün itibariyle bazı telefonlarda Whatsapp artık hiç çalışmayacak. İşte o telefonlar:

iPhone 3GS/iOS 6

Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlar

Android 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlar

BlackBerry

Nokia S40 ve Nokia Symbian S60

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