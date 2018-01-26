WhatsApp o versiyonununda büyük sorun

Dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan ve neredeyse SMS ile mesajlaşmayı tarihe gömen WhatsApp ile yapılan yazışmaların ve medya dosyalarının yedeklenmesi birçok kullanıcı için oldukça önemli.

Android tarafında yedekleme için Google Drive tercih edilirken, iOS kullanıcıları WhatsApp yedeklemesi için genelde iCloud servisini kullanıyor. Ancak, son dönemde birçok kullanıcı iCloud’a yedekleme yapılmadığından şikayetçi.

WhatsApp iCloud sorunu nasıl çözülür?

Yedekleme sorununun kolayca çözülebileceğini belirten yetkililer, kullanıcılara yedekleme için hücresel bağlantı yerine bir kablosuz ağ kullanmalarını tavsiye ediyor. Sonrasında ise yedekleme sıklığı ayarını kontrol etmek gerekiyor.

Sıklıkla karşılaşılan bir diğer durum ise, yetersiz depolama alanı. iOS kullanıcıları mobil cihazları ile Ayarlar > iCloud > Depolama yolunu izleyerek doluluk oranını kontrol edebilir, eğer yer kalmamışsa bu kısımdan gereksiz verileri silebilirler.

Bir diğer işlem ise iCloud servisini kontrol etmek. Eğer, yukarıda belirttiğimiz tüm adımları sorunsuzca gerçekleştirmenize rağmen halen yedekleme yapamıyorsanız, iCloud servisinde bir sorun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Apple’ın resmi internet sitesinde bulunan System Status bölümünden tüm servislerinin durumunu gözlemleyebilirsiniz. Nadir karşılaşılıyor olsa da, bazen iCloud servisinde kısa süreli sorunlar yaşanabiliyor.

Eğer otomatik yedekleme halen çalışmıyorsa, WhatsApp mesajlarınızı Drive gibi farklı bir servise yedekledikten sonra, son çare olarak WhatsApp uygulamasını yeniden kurmayı veya iPhone’unuzu sıfırlamayı deneyebilirsiniz.