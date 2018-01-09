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09.01.2018 07:30

WhatsApp, Facebook ve Instagram'dan olay haber!

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WhatsApp, Facebook ve Instagram'dan olay haber!
Gelen haberlere göre WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın birbirine entegre olacak.

Geçtiğimiz günlerde Facebook hikayeler konusunda çeşitli yenilikler getirdi. Bunlardan ilki Instagram hikayelerinin otomatik olarak Facebook'ta da paylaşılabilmesi oldu

Facebook, benzer uygulamayı şimdi de WhatsApp için getirmeye hazırlanıyor. Test aşamasında olan özellikte artık Instagram hikayelerde paylaşılan bir içeriği hem Facebook'ta hem de WhatsApp'ta paylaşmak mümkün olacak. 

Özelliğin yakında kullanıma sunulması bekleniyor fakat sonuçlarını öngörmek zor. 

Benzer bir özelliğin Facebook'ta işe yaramış olması bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta geri tepebileceği konusunda tahminlerde de bulunuluyor.

(habertürk)

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