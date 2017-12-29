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30.12.2017 01:05

Whatsapp Business şimdiden indirilmeye başlandı!

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Whatsapp Business şimdiden indirilmeye başlandı!
WhatsApp'ın müşteri-işletme iletişimini geliştirmeyi amaçlayan uygulaması Whatsapp Business, henüz birkaç ülkede test edilmesine karşın 100 bin indirilmeyi aşmış durumda.

İşletmelerin müşterileri ile daha hızlı ve kolay iletişime geçebilmesini sağlayan Whatsapp Business, henüz uygulama mağazasında tüm kullanıcılara sunulmuş durumda değil. Buna karşın uygulama Play Store’da 100 bin indirilmeyi aşmayı başardı.

WhatsApp’ın kurucu ortaklarından olan Brian Acton’ın söylediğine göre Whatsapp Business henüz sadece Hindistan, Brezilya ve Endonezya’nın da içinde olduğu birkaç ülkede deneniyor. Az sayıda ülkede kullanıma sunulmasına ve henüz test aşamasında karşın uygulamanın 100 bin indirilmeye ulaşması, gerçekten şaşırtıcı bir durum.

Peki Whatsapp Business işletmelere ve tüketicilere ne gibi özellikler sunuyor? Öncelikle Whatsapp Business’da resmi işletme hesapları bulunacak ve tüketiciler olarak e-posta yoluyla yaptığımız görüşmeleri WhatsApp üzerinden gerçekleştirebileceğiz.

Ayrıca işletmeler ‘onay’ rozetleri alarak dolandırıcı olmadıklarını gösterebilecek ve Whatsapp Business profillerine konumlarını, odak noktalarını, şirket hakkında kısa bir açıklama, e-posta adresi ve resmi web sitelerini ekleyebilecekler.

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