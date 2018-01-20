WhatsApp Business çıktı! WhatsApp Business nedir?

WhatsApp tarafından bir süredir çıkarılması beklenen WhatsApp Business sonunda kullanıma sunuldu. Peki nedir WhatsApp Business? Detaylar haberimizde.

ShiftDelete - Geçtiğimiz günlerde YouTube desteğine kavuşan WhatsApp bir yenilikle daha karşımızda. WhatsApp, küçük işletmeler için WhatsApp Business uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu açıkladı.



Kademeli olarak dünya genelinde sunulacak olan uygulama, ülkemizde de ilerleyen günlerde Google Play üzerinden yayınlanacak.



Küçük işletmeleri kendisine hedef alan WhatsApp bu uygulamayla, müşterilere daha kolay bir şekilde dönüş yapılmasını, kişisel ve işle ilgili mesajların ayrılmasını hedefliyor.



WhatsApp Business özellikleri neler?



WhatsApp Business ile işletme profilleri oluşturulabilecek. Böylece müşterilere, işletmenin tanıtımı, e-posta veya mağaza adresi ve web sitesi bağlantısı gibi bilgiler sağlanmış olacak.



Mesajlaşma araçlarıyla sıkça sorulan sorular için hızlı cevaplar kullanılabilecek ve mesajlarınızın okunma istatistiklerine erişebileceksiniz. İşletme hesabı olarak listelenen numaranız sayesindeyse insanlar bir işletme numarasıyla mesajlaştıklarını biliyorlar.

Zaman içerisinde onaylı hesaplarında geleceği WhatsApp Business ayrıca WhatsApp Web sayesinde bilgisayarlarda kullanılabiliyor. WhatsApp’ın yeni kullanıma sunduğu bu özelliği kullanmak için ekstra bir uygulama indirmenize gerek kalmadan WhatsApp’ı her zamanki gibi kullanmaya devam edebileceksiniz.

Aynı zamanda aldığınız mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmaya da devam edebilecek; dilerseniz işletme numaralarını da engelleyebilecek ve mesajları ‘spam’ olarak işaretleyebileceksiniz.