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12.01.2018 21:55

Wall Street'ten bitcoin uyarısı: 2018'in sonuna kadar...

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Wall Street'ten bitcoin uyarısı: 2018'in sonuna kadar...
ABD'nin finans merkezi Wall Street'te faaliyet gösteren Quinlan & Associates, 2018 Aralık'a kadar bitcoinin değerinin 1,800 dolara inebileceği uyarısında bulundu.

Sanal para birimiyle ilgili olarak 156 sayfalık bir rapor hazırlayan firma, 14 bin dolar civarında işlem gören bitcoinin hem altına benzer bir yatırım varlığı hem de bir ödeme şekli olarak alacağı değerin oldukça üzerinde değerlendiği tespitinde bulundu. 

Bigpara'da yer alan habere göre raporda, "Üretim maliyeti ve değer saklama aracı yaklaşımlarını kullanarak yaptığımız Bitcoin değerlemesinde, sanal paranın bir varlık olarak değeri sırasıyla 2 bin 161 ve 687 dolar olarak sonuçlandı. Bitcoin'e bir para olarak değer biçerken, sanal paranın hem yasal satış işlemlerindeki hem de kara borsadaki kullanımını hesaba kattık. Uyguladığımız testler sonucu, 1 Bitcoin'in fiyatını 1,780 dolar olarak hesapladık" ifadeleri kullanıldı.

"Balon patlayacak"

Danışmanlık şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, Bitcoin'in şu anki değerinde oluşan balonun "patlayacak olduğu" sonucuna varıldı. Şirket, Bitcoin'in bir ödeme şekli olarak kabul edilmemesi durumunda, piyasada gerçekleşecek düzeltmeyle birlikte sanal paranın fiyatının 1,800 dolara kadar inmesini bekliyor. Böylece, kripto para piyasasının değeri de yılın ilerleyen döneminde yüzde 70 düşerek 223 milyar dolara inecek.   

Quinlan & Associates'in yönetici ortağı ve CEO'su Benjamin Quinlan, Business Insider ile paylaştığı açıklamasında, "Kripto paralar, geleneksel yasal paralardaki çoğu özelliğe sahip olsalar da, büyük ölçüde spekülatif yatırım varlıkları olarak kullanılıyor. Bu da bu paraların değerinde hatırı sayılır bir volatiliteye yol açıyor" ifadesine yer verdi.

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