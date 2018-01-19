Wall Street Journal'dan ABD ve Çin hakkında uyarı

Wall Street Journal'da yayımlanan makalede ABD ve Çin arasında çıkabilecek bir savaşın küresel ticaret yapısını alt üst edebileceği öne sürüldü

Wall Street Journal gazetesinde, ABD ile Çin arasında ticaret alanında bir ‘savaş’ çıkabileceği ileri sürüldü. Olası ticaret savaşının ‘Titanların Savaşı’na benzetildiği makalede, böyle bir durumun küresel ticaret yapısını alt üst edebileceği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinde yazan Andrew Browne, ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşı çıkabileceğini belirtti. Beyaz Saray’ın Çin’in ihracatlarına karşı özel tarife ve sınırlamalardan oluşacak ‘silahlarını’ hazırladığını belirten Browne “Çin’in ABD ile ticaret fazlasında 2017’de kırdığı rekor da (275.81 milyar dolar) bu karşıtlığı daha da hızlandırabilir” ifadelerini kullandı.

İki taraf arasındaki çıkabilecek ticari karşıtlığı ‘Titanların savaşı’ olarak niteleyen Browne, şunları da belirtti: “Böyle bir şey kesin olmasa da, gerçekleşmesi halinde 1980’li yıllarda Japon yapımı televizyon ve arabalarına karşı çıkan savaşa benzeyebilir. Ancak bu kez güçler daha dengeli. Zira ABD, daha önce hiç ekonomideki büyüklüğü, endüstriyel becerileri ve küresel hırsları bakımından Çin gibi bir rakip ile karşı karşıya gelmemişti. Japonya ABD’nin müttefikiydi, Çin ise giderek daha fazla rakip hale geliyor. Bu da kısasa kısas bir gerginliği doğurabilir. Özellikle ABD’deki siyasi ve iş çevrelerinde Pekin’e yönelik desteğin artmasından sonra.”

“Küresel piyasa hazırlıksız”

Küresel piyasaların çıkabilecek bu tür bir ‘savaşa’ tamamen hazırlıksız olduğunu vurgulayan Browne, “Kuzey Kore’nin nükleer tehdidinin yanı sıra, Çin ile ABD arasındaki bir ticaret savaşı 2018 yılında ekonomiyi alt üst edebilecek en büyük şey. Böyle bir ticari savaştan iki rakip taraf dışında kalanlar da etkilenebilir. ABD müttefikleri ilk zarar görenler olur. Bu savaş daha da tırmanırsa tüm küresel ticaret yapısını alt üst edebilir” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın amaçladığı bir şey olabilir”

Browne küresel ticaret yapısının alt üst olmasının ABD Başkanı Trump’ın istediği bir şey olabileceğini de ifade etti: “Bu, Trump’ın amaçladığı bir şey olabilir. Zira Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye yapılıp rakip olmasına olanak sağlanmasını ABD’nin yaptığı en büyük hatalardan biri olarak görüyor.”

Çin’in ABD ile ticaret fazlası 2017 yılında 275.81 milyar dolara ulaştı. Rekor en son 2015 yılında 260.8 milyar dolarla kırılmıştı. (t24)