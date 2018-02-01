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01.02.2018 10:30

Vurguncu avukat TRT’den 3.5 milyon TL götürdü

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Vurguncu avukat TRT’den 3.5 milyon TL götürdü
TRT’deki ‘’Vurguncu avukat’’ olayı Sayıştay raporuna girdi. TRT'de hukuk müşavirliği yapan avukat 9 yıl süreyle avans aldı. Üstelik aldığı avanslara sahte belgelerle kılıf hazırladı.

KAMİL ELİBOL - SÖZCÜ - Hukuk müşaviri olarak görev yapan bir TRT personeli, mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla, kurum muhasebesinden 9 yıl süreyle avans aldı. TRT ile ilgisi olmayan dava dosyalarının numaralarını yazıp, sahte belgelerle avansları harcamış gibi gösterdi. Hayali bilirkişi ve keşif ücretleri de yazıp, 3 milyon 337 bin 216 lirayı zimmetine geçirdi. Sayıştay'ın TRT raporunda bu konuda şöyle denildi:

“Kurum'da avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yapan TRT personeli, görev yaptığı dönemde mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla kurum muhasebesinden çeşitli tarihlerde almış olduğu avanslar karşılığında, ya da avans almaksızın 06.03.2007-18.05.2016 tarihleri arasında 9 yılı aşkın süreyle, kurumla ilgisi bulunmayan dava dosya numaraları yazarak ve çeşitli mahkeme vezneleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş resmi bir belge izlenimi vererek sahte belgeler düzenlemek suretiyle ve dava dosyalarına bilirkişi, keşif ücreti, vb. ücretlerin yatırıldığı posta çeki hesabı olarak da kendi şahsi posta çeki hesabını kullanarak toplamda 3 milyon 337 bin 216 TL'yi zimmetine geçirmiştir.”

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