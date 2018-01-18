Jean Hilliard, 20 Kasım 1980 tarihinde 19 yaşındayken Minnesota'daki arkadaşını ziyarete gidiyordu. Aracın kontrolünü kaybetti ve yoldan çıktı. Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ancak dışarısı -22 dereceydi. Birileri onu bulmazsa donarak öleceğini düşünmeye başladı. The New York Times'dan aktarılanlara göre bu sırada yakınlardaki bir eve sığınmayı düşünmüş.

Geçirdiği kaza sonrası -22 derece soğukta 6 saat hareketsiz kalarak donan kadının, mucizevi hayata dönüş hikayesi duyan herkesi şoke ediyor...