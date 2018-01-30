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31.01.2018 01:35

Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

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Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu
Transferin hızlı takımlarından Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'dan sonra Volkan Şen ve Egemen Korkmaz ile de anlaşmak üzere...

Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor’da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir’de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto’o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor’da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi. Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor’un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor. Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir’de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.

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