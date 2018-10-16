Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir

Futbolcu Arda Turan'ın 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Peki Türkiye Futbol Federasyonu, hükümlülük durumlarında nasıl hareket ediyor? İşte talimatnamenin ilgili maddesi...

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