Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir

Futbolcu Arda Turan'ın 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Peki Türkiye Futbol Federasyonu, hükümlülük durumlarında nasıl hareket ediyor? İşte talimatnamenin ilgili maddesi...