Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir
Futbolcu Arda Turan'ın 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Peki Türkiye Futbol Federasyonu, hükümlülük durumlarında nasıl hareket ediyor? İşte talimatnamenin ilgili maddesi...
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