Ruslardan Galatasaray klibi

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Lokomotiv Moskova takımının sosyal medya ekibinden Galatasaray ve İstanbul ile ilgili bir video paylaşıldı.Vidoda İstiklal Caddesi ve Galatasaray Lisesi’nin yanı sıra Türk Telekom Arena da görülüyor...