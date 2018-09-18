Ruslardan Galatasaray klibi
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Lokomotiv Moskova takımının sosyal medya ekibinden Galatasaray ve İstanbul ile ilgili bir video paylaşıldı.Vidoda İstiklal Caddesi ve Galatasaray Lisesi’nin yanı sıra Türk Telekom Arena da görülüyor...
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