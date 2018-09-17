Lokomotiv Moskova'dan ikinci Şampiyonlar Ligi paylaşımı!
Lokomotiv Moskova, Fedor Smolov'lu ilk Şampiyonlar Ligi filminin ardından Miranchuk kardeşlerin başrolde olduğu, serinin ikinci filmini çekti. Kulüp yeni videoyu resmi hesaplarından yayınladı.
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