Lokomotiv Moskova'dan ikinci Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Lokomotiv Moskova, Fedor Smolov'lu ilk Şampiyonlar Ligi filminin ardından Miranchuk kardeşlerin başrolde olduğu, serinin ikinci filmini çekti. Kulüp yeni videoyu resmi hesaplarından yayınladı.

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