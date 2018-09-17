Ertem Şener'den Ali Koç iddiası
Derin Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Ali Koç'un Şenol Güneş'e çiçek vereceği iddia etti.
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