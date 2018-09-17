Ertem Şener'den Ali Koç iddiası

Derin Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Ali Koç'un Şenol Güneş'e çiçek vereceği iddia etti.

Çok İzlenenler

Spor