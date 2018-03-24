CHP İstanbul'da yeni bir aday daha

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. İşte CHP İstanbul Milletvekili Tanal'ın o açıklamaları:

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