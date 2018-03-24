CHP İstanbul'da yeni bir aday daha
CHP İstanbul Milletvekili Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. İşte CHP İstanbul Milletvekili Tanal'ın o açıklamaları:
Çok İzlenenler
-
CHP İstanbul'da yeni bir aday daha
-
Erdoğan: Biz bunları Gezi'den tanırız
-
Erdoğan, Trump ve Putin'le ne konuştuğunu açıkladı
-
Barış Yarkadaş: Bu satıştan dolayı yargılanacaksınız
-
CHP'li Özkoç'tan Danıştay Başkanı'nın kızının atamasına tepki
-
Yıldırım: Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren...
-
AKP'li hakim atamalarında ilginç ayrıntı!
-
CHP'li Yılmaz'dan basın açıklaması
-
Kılıçdaroğlu, AB'ye üye ülkelerin Büyükelçileriyle buluştu
-
Deniz Bölükbaşı için Meclis'te tören düzenlendi