Barış Yarkadaş'tan Ulusal Kanal'da Rahip Brunson yorumu

CHP'li Barış Yarkadaş, Ulusal Kanal'da Oğuz Polatbilek'in sunduğu Fikir Meydanı programında serbest bırakılan ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

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