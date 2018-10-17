Barış Yarkadaş'tan Ulusal Kanal'da Rahip Brunson yorumu
CHP'li Barış Yarkadaş, Ulusal Kanal'da Oğuz Polatbilek'in sunduğu Fikir Meydanı programında serbest bırakılan ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
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