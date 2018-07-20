CHP'de 'değişim' isteyen muhaliflerden yeni video
CHP'de 'Umut için reform' adıyla kurultay isteyen muhalifler Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde görsellerinin yer aldığı yeni bir video hazırladı. Hazırlanan videoyu, İnce'nin yakın ekibinde yer alan CHP PM üyesi Gaye Usluer paylaştı.
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