Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Türkiye gençlerinden çok şey bekliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir videoyla 19 Mayıs mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99. yılını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum' dedi.