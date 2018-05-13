Muharrem İnce'nin annesinden duygulandıran konuşma
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda oğlundan isteklerini dile getirdi.Zekiye İnce 'Dürüstlüğünü biliyorum yapmağacağını biliyorum ama eğer kul hakkı yiyecekse gelsin köyünde otursun' dedi.
Çok İzlenenler
-
Muharrem İnce'nin annesinden duygulandıran konuşma
-
İnce, Soma faciasının yıl dönümünde Soma'da olacak
-
Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin af çıkışı hakkında ilk yorum
-
'Tek Allah’ın kulu el sallamamazlık yapmadı'
-
Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye yanıt
-
Muharrem İnce, üreticilerle birlikte çay topladı
-
Karamollaoğlu, seçim startını verdi
-
Muharrem İnce: Ben de buradan yanıt vereyim SIKILDIM
-
Tezcan: Millet artık TAMAM diyecek
-
Bakan Soylu'dan seçim güvenliği açıklaması