Muharrem İnce'nin annesinden duygulandıran konuşma

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda oğlundan isteklerini dile getirdi.Zekiye İnce 'Dürüstlüğünü biliyorum yapmağacağını biliyorum ama eğer kul hakkı yiyecekse gelsin köyünde otursun' dedi.

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