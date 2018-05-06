TGRT Haber’de skandal!

TGRT haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci TSK’nın Güneydoğu’da PKK terör örgütüne yönelik yaptığı haberleri sundu. Reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri vermeye başladığını düşünen sunucu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.