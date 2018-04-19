'Havada yürüyen eviliyalar var'
Kadiri Tarikatı Şeyhi Ahmet El Kadiri, havada yürüyen evliyalar olduğunu ve bu evliyaların bir adımının 90 kilometre hıza denk geldiğini öne sürdü.
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