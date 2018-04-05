Çukur'un 24. bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV'nin izlenme rekorları kıran Çukur dizisinin 24. bölümünün yeni fragmanı yayınlandı.
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