Börü dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Börü dizisi 6 bölümlük, her biri 1 saatlik, sinema çıtası tadında Börü Serisi, Çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayınlanacak. 5. bölümün adı "Mahşerin Ayak Sesleri" olduğu açıklandı.
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