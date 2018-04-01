Börü dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Börü dizisi 6 bölümlük, her biri 1 saatlik, sinema çıtası tadında Börü Serisi, Çarşamba günleri Star TV ekranlarında yayınlanacak. 5. bölümün adı "Mahşerin Ayak Sesleri" olduğu açıklandı.