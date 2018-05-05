İnce'nin sosyal medyadaki videosu paylaşım rekoruna gidiyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin tırpanla ot biçtiği videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yalova’nın Elmalık köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İnce'nin tırpan çekmekteki ustalığı dikkat çekiyor...
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