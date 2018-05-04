Çukur'un 28. bölüm fragmanı yayınlandı
SHOW TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 7 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...
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