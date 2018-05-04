Savaşçı'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV ekrana gelen Savaşçı dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 6 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de...

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