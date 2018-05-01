İstanbullu Gelin'in 48. bölüm fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 4 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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