Söz'ün 45. bölüm fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 7 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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