Savaşçı'nın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

FOX TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisinin 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 29 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de ...

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