Avlu'nun 6. bölüm fragmanı yayınlandı
STAR TV'de ekrana gelen Avlu dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 3 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de...
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