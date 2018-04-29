Diriliş Ertuğrul'un 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 2 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

Çok İzlenenler

Magazin