Çukur'un 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

SHOW TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümü 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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