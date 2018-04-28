Payitaht Abdülhamid'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de ekrana gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 4 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00 ekrana gelecek...

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