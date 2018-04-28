Aşk Ve Mavi'nin 64. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'de ekrana gelen Aşk Ve Mavi dizisinin 64. bölüm fragmanı yayınlandı.Dizinin yeni bölümü 4 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanacak...

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