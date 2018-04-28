Ufak Tefek Cinayetler'in 27. bölüm fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 1 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak...

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