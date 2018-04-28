Siyah Beyaz Aşk'ın 28.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

KANAL D ekran'a gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinin 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00

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