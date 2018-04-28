Söz dizisinin 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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