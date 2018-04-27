Jet Sosyete'nin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 29 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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