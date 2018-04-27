Diriliş Ertuğrul 116. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 2 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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