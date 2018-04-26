Söz dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı

STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Söz dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz dizisinin yeni bölümü 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de...

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