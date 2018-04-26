Murat Bozun herkesi şaşkına çevirecek görüntüleri ortaya çıktı!

Şarkıcı Murat Boz'un bundan yıllar önce Nil Karaibrahimgil'in klibinde oynadığı sahneler tekrar gündeme geldi. Görüntülerde Murat Boz'un Nil'e oje sürdüğü anlar dikkat çekti.

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