Koca Koca Yalanlar 8. bölüm fragmanı

KANAL D'de ekrana gelen Koca Koca Yalanlar dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...

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