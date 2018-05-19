Kıraç'ın 19 Mayıs Marşı yeniden gündemde

Ünlü sanatçı Kıraç'ın geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı 19 Mayıs Marşı yeniden gündeme gelerek sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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