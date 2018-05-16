Siyah Beyaz Aşk'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı

KANAL D'de ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de...

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