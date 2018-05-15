İstanbullu Gelin'in 50.bölüm fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 50.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 18 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de...

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