İstanbullu Gelin'in 50.bölüm fragmanı yayınlandı
STAR TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 50.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 18 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de...
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