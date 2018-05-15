Çukur'un 30. bölümünden ilk sahne

SHOW TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 30. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.45'de ekrana gelecek...

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