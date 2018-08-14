Erdoğan'ın çağrısına uyup telefonlarını parçaladılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı boykot çağrısına uyan AKP seçmenleri Apple marka telefonlarını kırmaya başladı.
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