Erdoğan'ın çağrısına uyup telefonlarını parçaladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı boykot çağrısına uyan AKP seçmenleri Apple marka telefonlarını kırmaya başladı.

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