  • BIST 114.923
  • Altın 161,475
  • Dolar 3,8056
  • Euro 4,6632
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
12.02.2018 17:35

Vicdansızlık caretta carettanın ölümüne sebep oldu

»
Vicdansızlık caretta carettanın ölümüne sebep oldu
Bodrum'da, olta iğnesi yuttuğu belirlenen ve bitkin halde karaya vuran caretta caretta, çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde, Turgutreis Mahallesi'ndeki Günbatımı Plajı'nda yürüyüş yapan evli, 3 çocuk babası Faruk Kiseli (42), suda bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Bir süre sonra karaya vuran 60 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın misina yuttuğunu fark eden Kiseli, kendi imkânları ile kaplumbağayı kurtarmak istedi. Ancak, Faruk Kiseli, tüm çabalarına rağmen deniz kaplumbağasının yuttuğu 6 santimetrelik olta iğnesini çıkaramadı. Caretta caretta, kısa bir süre sonra öldü.

Kiseli'nin durumu bildirmesi üzerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri caretta carettanın ölümüyle ilgili tutanak tuttu. Ardından Bodrum Belediye Temizlik İşçileri Müdürlüğü ekipleri, kaplumbağa ölüsünü gömmek üzere plajdan alıp, götürdü.

Caretta carettanın bitkin halde güçlükle karaya kadar gelebildiğini belirten Faruk Kiseli, "Olta yutmuştu. Ağzındaki silikon misina 200- 250 kiloluk bir balığı rahatlıkla çekebilecek güçte. Caretta carettanın bunu dişleriyle kesip, kopartabilmesi güç. Büyük ihtimalle tekneyle balık avlayanlardan birinin oltasına takılmış. O kişi de oltayı kesip, zavallı hayvanı kaderine terk etmiş. Belki tekneye alıp karaya getirse, gerekli müdahale yapılıp, kurtarılabilirdi. Karaya vurduğunda çok bitkin haldeydi ve yardım çabalarımıza rağmen çok kısa bir süre sonra telef oldu. Bu tam bir vicdansızlık" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı!11 Şubat 2018 Pazar 09:27
  • 1 milyon dolarlık düğün pastası şaşkınlık yarattı!10 Şubat 2018 Cumartesi 16:44
  • İlkokul formaları Armani'den10 Şubat 2018 Cumartesi 02:16
  • Sürekli evlerine paket geliyor; Artık korkuyorlar...09 Şubat 2018 Cuma 22:43
  • Dirseğinden çıkan canlı şoke etti09 Şubat 2018 Cuma 21:19
  • Rus dansözü 'çok seksi' olduğu için sınır dışı ediyorlar09 Şubat 2018 Cuma 21:08
  • Kış Olimpiyatları'nda 85 robot görev alacak09 Şubat 2018 Cuma 20:35
  • Cinsel içerikli film yıldızı çıkınca polislikten kovuldu!09 Şubat 2018 Cuma 20:27
  • Cinsel ilişki canınızı acıtıyorsa sebebi var09 Şubat 2018 Cuma 19:58
  • Savcılık istedi: Buzağı 1 buçuk yıldır gözaltında09 Şubat 2018 Cuma 18:36
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu! İşte özgeçmişleri
    • Hüsamettin Cindoruk’tan Berberoğlu’na duygusal mesaj
    • Sevgililer gününde bu tuzağa düşmeyin!
    VİDEO GALERİ
    • Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
    • Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev
    • Türkiye’nin konuştuğu o kahraman şehit oldu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti