Vicdansızlık... Afrin'de şehit olan askere haciz geldi!

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ilk asker olan Musa Özalkan'a 2009'da karıştığı bir trafik kazasının ardından mahkum olduğu 109.000 lira tazminat dolayısıyla haciz geldi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 22 Ocak'ta çatışmada şehit olan Özalkan'a bundan bir gün sonra haciz geldi.

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı.

Kaza yargıya taşındı ve Musa Özalkan'a 109.000 lira tazminat çıkarıldı. "50.000 lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18.838 lira ödeme yaptı.



DEVLETİN ZİRVESİ CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞTI

Afrin harekatının ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan memleketi Ankara'da uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılmıştı.

Karşı tarafın avukatı Emine Gün, 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:



“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün.”

Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89.327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55.000 lira para topladı. 8 Şubat günü çifte ile buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18.000 liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.