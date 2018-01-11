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11.01.2018 20:15

"Venüs'e gitsinler, ben masrafları karşılarım!"

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"Venüs'e gitsinler, ben masrafları karşılarım!"
İnsanlığın Dünya dışında yeni bir yuva bulması gerektiğini söyleyen Stephen Hawking: "İklim değişikliğinin olmadığını savunan birileriyle karşılaştığınızda onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım."

SPUTNİK - ‘Stephen Hawking’in Favori Yerleri’ (Stephen Hawking’s Favorite Places) belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde ünlü fizikçi, küresel ısınmanın devam etmesinin Dünya’da yaşamaya devam etmeyi dayanılamaz bir şey haline getireceğini ve 200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekeceğini söyledi. Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya’nın Venüs’ün kaderini yaşayacağını belirterek, “İklim değişikliğinin olmadığını savunan birileriyle karşılaştığınızda onlara Venüs’e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım” dedi.

‘İNSANLIĞIN YENİ BİR YUVA ARAMASI GEREKECEK’

Nitekim NASA’nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı. Sera gazının etkisi gezegen yüzeyindeki sıcaklık 462 santigrat dereceye yükseldi. Hawking, Dünya’nın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundurarak, insanlığın 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva aramasının gerekeceğini savundu.

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